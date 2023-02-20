Україна вдев'яте відзначає День пам'яті Героїв Небесної сотні [ Редагувати ]
Сьогодні в Україні вдев'яте відзначають День пам'яті Героїв Небесної сотні. Саме в цей час - наприкінці лютого 2014-го року - під час Революції Гідності - відбулося найбільш запекле протистояння між українським народом і тодішнім режимом.
За свободу і демократію українці заплатили високу ціну. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло - 78 людей, а згодом від поранень померло ще понад два десятки протестувальників. Усі вони увійшли до пантеону борців за українську незалежність - Небесної Сотні.
У Києві, серці Майдану, відкрилася виставка "Лютий: грані незламності", з унікальними експонатами - символами спротиву українців.
Уламки бруківки, залишки пляшок з коктейлями Молотова, шоломи та саморобні дерев'яні щити - ці речі з Майдану дев'ять років тому стали символом героїчного спротиву українців, які буквально голими руками виборювали свободу.
Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності:
Ми відкриваємо виставку "Лютий - грані незламності" - це якраз про лютий 14 року і лютий 22. Мова про Майдан, Небесну Сотню, і про нашу небесну Січ - тих наших героїв, які полягли відтоді, за 9 років, захищаючи українську державу.
Буремний лютий 2014-ого - наче став передвісником найстрашнішого лютого в історії українського народу, вважають організатори виставки. Деякі експонати - навіюють історичні паралелі.
Богдан Скопненко, представник Національного університету оборони України:
Цей щит - він непростий. Він непростий тим, що він насправді не беркутівський, це щит російських спецпризначенців, росгвардії, колону яких успішно демілітаризували в районі Ірпеня в кінці лютого місяця минулого вже року. Це яскраве свідчення того, що окупанти готувалися придушувати в Києві різноманітні протестні акції.
Саме Революція Гідності - стала точкою цивілізаційного вибору українців, який ми відстоюємо і досі.
Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:
Щеплення, випрацювання імунітету, відчуття свободи українське суспільство зробило в лютому 14 року. Важливо про це говорити і цей маркер свободи, наратив боротьби за нашу незалежність розпочався з тих героїв небесної сотні, які поклали своє життя. На жаль, продовжується це зараз, коли своє життя кладуть наші військові і мирні жителі.
Простріляні дорожні вказівники, понівечені дитячі іграшки та рашистський мотлох, який тепер гниє у нашій землі. Ці експонати, зібрані протягом року повномасштабного російського вторгнення, організатори експозиції називають фрагментами рашистської бравади і уламками збочених планів кремля.
Богдан Скопненко, представник Національного університету оборони України:
Назвали ми так цю композицію на мою думку, промовисто - "Брухт". Це і є брухт, який ворогу досить дорого обійшовся. Тут можна побачити уламки 2 літаків Су-25 "Грач", К-52 гвинтокрила, Мі-8, загальною вартістю близько 40 мільйонів доларів. Можна вважати, що це доволі дорога інсталяція.
Виставка триватиме три місяці у Галереї протестного мистецтва Музею Майдану у Києві, завітати може кожен.
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