Сьогодні в Україні вдев'яте відзначають День пам'яті Героїв Небесної сотні. Саме в цей час - наприкінці лютого 2014-го року - під час Революції Гідності - відбулося найбільш запекле протистояння між українським народом і тодішнім режимом.

За свободу і демократію українці заплатили високу ціну. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло - 78 людей, а згодом від поранень померло ще понад два десятки протестувальників. Усі вони увійшли до пантеону борців за українську незалежність - Небесної Сотні.

У Києві, серці Майдану, відкрилася виставка "Лютий: грані незламності", з унікальними експонатами - символами спротиву українців.

Уламки бруківки, залишки пляшок з коктейлями Молотова, шоломи та саморобні дерев'яні щити - ці речі з Майдану дев'ять років тому стали символом героїчного спротиву українців, які буквально голими руками виборювали свободу.

Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності:

Ми відкриваємо виставку "Лютий - грані незламності" - це якраз про лютий 14 року і лютий 22. Мова про Майдан, Небесну Сотню, і про нашу небесну Січ - тих наших героїв, які полягли відтоді, за 9 років, захищаючи українську державу.

Буремний лютий 2014-ого - наче став передвісником найстрашнішого лютого в історії українського народу, вважають організатори виставки. Деякі експонати - навіюють історичні паралелі.

Богдан Скопненко, представник Національного університету оборони України:

Цей щит - він непростий. Він непростий тим, що він насправді не беркутівський, це щит російських спецпризначенців, росгвардії, колону яких успішно демілітаризували в районі Ірпеня в кінці лютого місяця минулого вже року. Це яскраве свідчення того, що окупанти готувалися придушувати в Києві різноманітні протестні акції.

Саме Революція Гідності - стала точкою цивілізаційного вибору українців, який ми відстоюємо і досі.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Щеплення, випрацювання імунітету, відчуття свободи українське суспільство зробило в лютому 14 року. Важливо про це говорити і цей маркер свободи, наратив боротьби за нашу незалежність розпочався з тих героїв небесної сотні, які поклали своє життя. На жаль, продовжується це зараз, коли своє життя кладуть наші військові і мирні жителі.

Простріляні дорожні вказівники, понівечені дитячі іграшки та рашистський мотлох, який тепер гниє у нашій землі. Ці експонати, зібрані протягом року повномасштабного російського вторгнення, організатори експозиції називають фрагментами рашистської бравади і уламками збочених планів кремля.

Богдан Скопненко, представник Національного університету оборони України:

Назвали ми так цю композицію на мою думку, промовисто - "Брухт". Це і є брухт, який ворогу досить дорого обійшовся. Тут можна побачити уламки 2 літаків Су-25 "Грач", К-52 гвинтокрила, Мі-8, загальною вартістю близько 40 мільйонів доларів. Можна вважати, що це доволі дорога інсталяція.

Виставка триватиме три місяці у Галереї протестного мистецтва Музею Майдану у Києві, завітати може кожен.