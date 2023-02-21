Пішов з життя засновник і лідер рок-гурту "Мертвий Півень" Любомир Футорський [ Редагувати ]
Український музикант та один із засновників гурту "Мертвий Півень" Любомир Футорський помер у віці 50 років. Про це повідомила подруга Любомира, генеральний директор Музею історії міста Києва Діана Попова.
Про причини смерті не повідомляється.
Цей день продовжує бути жахливим на втрати - перестало битися серце Любомира Футорського... Твій голос у цьому "Поцілунку" назавжди залишиться з нами. Спочивай у Бозі, брате. Вдалого тобі переходу.
Син дисидента Дарія Футорського Любомир народився у Львові, музикою почав займатися під час навчання у Львівському університеті ім. І. Франка. Тоді ж і заснував гурт "Мертвий Півень" разом із Місько Барбарою та Романом Чайкою.
Вперше гурт виступив на фестивалі "Вивих" у 1990 році, а через рік був учасником фестивалю "Червона Рута" і записав свій дебютний альбом "ЕТО" (1991). Згодом Футорський пішов з колективу, але іноді брав участь у записах і концертах групи.
Любомир Футорський в молодості
За словами рок-музиканта та вокаліста гурту "Плач Єремії" Тараса Чубая, Футорський був автором найкращих композицій "Мертвого Півня".
Найкращі пісні "Мертвого Півня" написав Любко Футор. Любомир Футорський. Світла Пам‘ять і Царство Небесне..
Шок і сум..
За 30 років у складі гурту "Мертвий Півень" змінилося близько 20 музикантів, а в 2011 році він фактично припинив свою творчу діяльність.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року на 50-му році життя помер співзасновник колективу "Мертвий Півень" Місько Барбара.
по темі
Лідер російського гурту ДДТ Юрій Шевчук та музикант Дмитро Ємельянов випустили кліп на спільний антивоєнний сингл "Родина, вернись домой"
У Львові на 60-му році життя помер один з найвідоміших львівських екскурсоводів і краєзнавців Петро Радковець. Співчуття з приводу смерті Петра Радковця висловив мер Львова Андрій Садовий
Скільки триватиме місія, наразі невідомо. Адже масштаби руйнувань в уражених регіонах дотепер оцінити неможливо.
Genesis, Стінг, Бред Пітт і Тейлор Свіфт увійшли до ТОП-10 знаменитостей з найбільшими заробітками у 2022 році за версією Forbes
Гаррі Стайлс отримав чотири нагороди на BRIT Awards. Британського співака визнали найкращим виконавцем року та найкращим виконавцем у стилі поп/ритм-н-блюз, його композицію As It Was назвали "Піснею року", а диск Harry's House - "Альбомом року"