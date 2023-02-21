Український музикант та один із засновників гурту "Мертвий Півень" Любомир Футорський помер у віці 50 років. Про це повідомила подруга Любомира, генеральний директор Музею історії міста Києва Діана Попова.

Про причини смерті не повідомляється.

Цей день продовжує бути жахливим на втрати - перестало битися серце Любомира Футорського... Твій голос у цьому "Поцілунку" назавжди залишиться з нами. Спочивай у Бозі, брате. Вдалого тобі переходу.

Син дисидента Дарія Футорського Любомир народився у Львові, музикою почав займатися під час навчання у Львівському університеті ім. І. Франка. Тоді ж і заснував гурт "Мертвий Півень" разом із Місько Барбарою та Романом Чайкою.

Вперше гурт виступив на фестивалі "Вивих" у 1990 році, а через рік був учасником фестивалю "Червона Рута" і записав свій дебютний альбом "ЕТО" (1991). Згодом Футорський пішов з колективу, але іноді брав участь у записах і концертах групи.

Любомир Футорський в молодості

За словами рок-музиканта та вокаліста гурту "Плач Єремії" Тараса Чубая, Футорський був автором найкращих композицій "Мертвого Півня".

Найкращі пісні "Мертвого Півня" написав Любко Футор. Любомир Футорський. Світла Пам‘ять і Царство Небесне..

Шок і сум..

За 30 років у складі гурту "Мертвий Півень" змінилося близько 20 музикантів, а в 2011 році він фактично припинив свою творчу діяльність.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року на 50-му році життя помер співзасновник колективу "Мертвий Півень" Місько Барбара.