Україна ніколи не стане жертвою росії - Байден [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Російський диктатор володимир путін не зможе подолати любов українців до свободи, тому наша держава ніколи не стане жертвою росії.
Про це повідомляє президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі.
За словами Байдена, неможливо умиротворити агресора та його апетит до влади.
"Ми (Захід - ред.) говоримо йому: ні, ні та ні. Ні, ви не захопите мою країну, не забере мою свободу, не забере моє майбутнє. Диктатор, який прагне відродити імперію, ніколи не подолає любов народу до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії. Ніколи", - підкреслив президент США.
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