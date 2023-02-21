Російський диктатор володимир путін не зможе подолати любов українців до свободи, тому наша держава ніколи не стане жертвою росії.

Про це повідомляє президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі.

За словами Байдена, неможливо умиротворити агресора та його апетит до влади.

"Ми (Захід - ред.) говоримо йому: ні, ні та ні. Ні, ви не захопите мою країну, не забере мою свободу, не забере моє майбутнє. Диктатор, який прагне відродити імперію, ніколи не подолає любов народу до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії. Ніколи", - підкреслив президент США.