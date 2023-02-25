Білоруський олександр лукашенко розповів журналістам, що ввечері 24 лютого - у день першої річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, "довго розмовляв на різні теми" з володимиром путіним.

Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими.

Про що саме він говорив з путіним, лукашенко не уточнив. Він також заявив, що не вірить у намір України атакувати Придністров'я.