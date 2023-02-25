лукашенко та путін у річницю вторгнення "довго розмовляли" [ Редагувати ]
Білоруський олександр лукашенко розповів журналістам, що ввечері 24 лютого - у день першої річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, "довго розмовляв на різні теми" з володимиром путіним.
Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими.
Про що саме він говорив з путіним, лукашенко не уточнив. Він також заявив, що не вірить у намір України атакувати Придністров'я.
Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт.
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