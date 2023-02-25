Японія запровадить санкції проти 120 росіян та організацій та заборонить експорт деталей для дронів [ Редагувати ]
Прем'єр Японії Фуміо Кісіда на онлайн-саміті G7 оголосив про запровадження нових санкцій проти росії. Токіо розширить списки санкцій і запровадить нові експортні обмеження, в тому числі на деталі для дронів.
Які санкції запровадить Японія (заява опублікована на сайті МЗС Японії):
- заморозка активів росіян та російських компаній (як передає NHK, йдеться про 120 фізичних та юридичних осіб);
- розширення списку організацій, щодо яких буде заборонено експорт;
- розширення заборонених до експорту товарів, які можуть зміцнювати основи російської промисловості, такі як деталі для дронів;
- заморожування активів фінансових організацій.
Загалом Японія вже ввела санкції проти майже 900 осіб та 450 організацій та структур з рф. Заборонено експорт напівпровідників, обладнання для виробництва нафти, предметів розкоші, квантових комп'ютерів та 3D-принтерів, а також імпорт золота, верстатів, деяких видів деревини, горілки.
У річницю російського вторгення в Україну низка країн оголосила про нові санкції проти росії. Наймасштабніші обмеження запровадили США: вони стосуються, зокрема, ЗАЕС, 11 банків та 1200 військових. Також Вашингтон пообіцяв виділити Україні додатково понад $2 млрд.
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