Прем'єр Японії Фуміо Кісіда на онлайн-саміті G7 оголосив про запровадження нових санкцій проти росії. Токіо розширить списки санкцій і запровадить нові експортні обмеження, в тому числі на деталі для дронів.

Які санкції запровадить Японія (заява опублікована на сайті МЗС Японії):

заморозка активів росіян та російських компаній (як передає NHK, йдеться про 120 фізичних та юридичних осіб);

розширення списку організацій, щодо яких буде заборонено експорт;

розширення заборонених до експорту товарів, які можуть зміцнювати основи російської промисловості, такі як деталі для дронів;

заморожування активів фінансових організацій.

Загалом Японія вже ввела санкції проти майже 900 осіб та 450 організацій та структур з рф. Заборонено експорт напівпровідників, обладнання для виробництва нафти, предметів розкоші, квантових комп'ютерів та 3D-принтерів, а також імпорт золота, верстатів, деяких видів деревини, горілки.

У річницю російського вторгення в Україну низка країн оголосила про нові санкції проти росії. Наймасштабніші обмеження запровадили США: вони стосуються, зокрема, ЗАЕС, 11 банків та 1200 військових. Також Вашингтон пообіцяв виділити Україні додатково понад $2 млрд.