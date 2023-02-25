У суботу ввечері, 25 грудня, у Херсоні вчергове пролунали вибухи. В місті досить "гучно". Про це повідомляє "Суспільне".

У Херсоні чутно вибухи.

Офіційні джерела поки не повідомляють про ситуацію в місті. Повітряна тривога в місті та області не оголошена.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни обстрілюють місто з окупованих Олешок. Попередньо місто під обстрілом з РСЗВ.