У Херсоні знову пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу ввечері, 25 грудня, у Херсоні вчергове пролунали вибухи. В місті досить "гучно". Про це повідомляє "Суспільне".
У Херсоні чутно вибухи.
Офіційні джерела поки не повідомляють про ситуацію в місті. Повітряна тривога в місті та області не оголошена.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни обстрілюють місто з окупованих Олешок. Попередньо місто під обстрілом з РСЗВ.
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