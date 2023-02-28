Окупанти за добу 119 разів атакували Херсон та область [ Редагувати ]
Минулої доби, 27 лютого, окупанти 119 разів атакували територію Херсона та Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Ворог обстрілював житлові кварти, внаслідок чого поранені.
Мирні населені пункти окупанти атакували з різних видів озброєння – РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та БМП.
Херсон армія Росії обстріляла 18 разів – били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди потрапили до школи, приватних та багатоквартирних будинків.
Також зазначається, що за добу в результаті обстрілів області поранення отримали 3 мирні жителі.
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