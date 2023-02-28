В Білорусі після вибухів на аеродромі "Мачулищі" затримали щонайменше 6 людей [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Після вибухів на аеродромі "Мачулищі", що стались 26 лютого, затримали щонайменше 6 осіб.
Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Вясна".
В Дзержинську Мінської області було затримано щонайменше 6 осіб, що, ймовірно, були причетні до вибухів на аеродромі "Мачулищі".
За даними правозахисної організації, всіх засудили до 2 діб арешту за "непокору", проте зараз вони на волі.
Повідомляється, що після затримання людей били, але не місцеві поліцейські, а інші.
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