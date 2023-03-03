Російський підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" вдарив ракетою "Калібр" по береговій навчальній цілі на дальності понад тисячу кілометрів. Про це повідомляє "Комерсантъ".

Пуск крилатої ракети "Калібр" здійснювався з підводного положення в неназваному районі Японського моря по цілі, яка розташовувалась на території тактичного поля "Сюркум" у Хабаровському краї.

Дизель-електричний підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" - це перший корабель проєкту 636.3, який був переданий Тихоокеанському флоту рф у листопаді 2019 року.