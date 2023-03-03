Окупанти обстрілюють Дружківку Донецької області [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Суспільне Донбас
У пʼятницю, 3 березня, російські окупанти обстріляли Дружківку у Донецькій області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Окупанти вдарили по промзоні у Дружківці. Такі свідчення дають очевидці.
Також місцеві зазначають, що чули вибухи у Краматорському районі.
Зазначено, що офіційної інформації наразі немає.
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