На Херсонщині окупанти з дрона скинули гранату на машину поліцейських: четверо поранених [ Редагувати ]
У Херсонській області біля смт Антонівка рашисти атакували слідчо-оперативну групу поліції. Загарбники скинувши гранату з дрона на автомобіль поліцейських. Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон та скинули на людей гранату. Постраждали четверо поліцейських. Їх шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія.
На днях окупанти атакували дроном з вибухівкою чергу за гуманітаркою на Херсонщині. Тоді поранення отримали 9 людей, у тому числі дитина.
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