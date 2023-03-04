У Запоріжжі пролунав вибух [ Редагувати ]
У суботу, 4 березня, у Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомляє "Суспільне".
В місті та області оголошена повітряна тривога.
У Запоріжжі пролунав вибух.
Про причини та наслідки вибухів поки що не повідомляється.
Мешканцям міста до закінчення повітряної тривоги варто перебувати в укриттях.
Запорізька ОВА закликала людей перебувати у безпечних місцях до завершення тривоги.
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