Зранку рф обстріляла Куп'янськ: пошкоджено пологовий будинок, почалися пожежі, є жертва [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні зранку, 5 березня, російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок, є загиблий.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється", - розповів він про наслідки ранкового обстрілу.
Крім того, за його словами, вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.
"Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік", - розповів очільник регіону, додавши, що внаслідок атак у місті пошкоджено будівлю освітнього закладу та пологовий будинок.
по темі
Кремінна та Білогорівка залишаються самими "гарячими" точками Луганського напрямку. Тут продовжуються запеклі бої
Російське командування продовжує вести під Бахмутом наступальні дії за участю піхоти. Це дозволяє зекономити боєприпаси, яких не вистачає
Російські окупанти вранці неділі, 5 березня, вивели у Чорне море 2 надводних і 2 підводних судна-носії крилатих ракет
Двоє жителів Бахмута (Донецька область) загинули внаслідок ворожих обстрілів міста вчора, 4 березня
Кількість жертв унаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі знову зросла