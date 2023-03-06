Російська ФСБ стверджує, що запобігла замаху на засновника каналу "Царьград" Костянтина Малофєєва. Автомобіль бізнесмена начебто намагався підірвати засновник "Російського добровольчого корпусу" Денис Капустін під контролем СБУ, стверджують у ФСБ.

В організації замаху на Малофєєва росіяни звинуватили українські спецслужби та Капустіна, який, як вважає ФСБ, перебуває в України та діє "під контролем СБУ".

Малофєєва начебто планували ліквідувати шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, прикріпленого під його автомобіль. У ФСБ зазначили, що аналогічна схема застосовувалася під час підготовки вбивства Дар'ї Дугіної - дочки ультраправого філософа Олександра Дугіна.

У ФСБ стверджують, що саме Капустін був організатором та учасником нападу "Російського добровольчого корпусу" на села у Брянській області 2 березня. При цьому відомство звинуватило учасників формування в тому, що під час нападу вони вбили двох мирних жителів і поранили ще трьох, у тому числі дитину, а також займалися мародерством.

Крім того, ФСБ приписала Капустіну організацію "диверсійно-терористичного акту" на нафтогазовому об'єкті у Волгоградській області у серпні 2022 року.

Російська спецслужба опублікувала відео, в якому нібито зафіксовано момент закладання вибухового пристрою під автомобіль Малофєєва, а також кадри розмінування. При цьому під час встановлення бомби машина знаходиться на вулиці, а розмінування відбувається у гаражі.

У ролику також є кадри інших "терактів", нібито організованих "Російським добровольчим корпусом". У тому числі, як стверджується, кадри нападу на Брянську область та спроби підриву об'єкта нафтогазового комплексу під Волгоградом.

В Україні причетність Києва до нападу на Брянщину заперечували. Радник глави офісу українського президента Михайло Подоляк припустив, що це дії "російських партизанів", які "починають демонтувати режим Путіна".