В окупованому Енергодарі спалахнула сильна пожежа [ Редагувати ]
У середу, 8 березня, в окупованому Енергодарі Запорізької області розпочалась сильна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На момент початку пожежі повітряна тривога в місті не була об'явлена.
Детальної інформації наразі немає.
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