У Запоріжжі 5 російських ракет влучили в об'єкт критичної інфраструктури [ Редагувати ]
У ніч на 9 березня росія вдарила по Запоріжжю п'ятьма ракетами С-300. Вони влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомили у Запорізької ОВА.
В Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає.
Відповідні служби працюють на місці. Ситуація контрольована.
Нагадаємо, рашисти вночі випустили по Україні 81 ракету. Прильоти зафіксовані в Одесі, Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Івано-Франківську. Постраждали об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. За останніми даними, в Києві є постраждалі, Львові, Дніпрі та Херсоні - загиблі.
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