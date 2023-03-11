Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про те, що кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Херсона 11 березня зросла до трьох. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Троє людей, як попередньо стало відомо, загинули.

російські снаряди вбили трьох людей. Вже троє дістали поранення. Це 47-річний чоловік, 74-річна жінка та 65-річнй чоловік. Всі вони шпиталізовані до обласної лікарні у стані середньої тяжкості.

Також, за його словами, російський снаряд пошкодив підприємство, де був припаркований комунальний транспорт.

Пошкоджені 5 автобусів. На тій локації постраждалих немає.

Він додав, що цього разу путінські війська обстріляли місто артилерією.