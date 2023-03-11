22-річний громадянин Франції Андреас Галлоцці, який воював у складі Інтернаціонального легіону, загинув на Донбасі. Про це повідомила газета Le Figaro.

За інформацією ЗМІ, Галлоцці став третім загиблим в Україні французом з початку російського вторгнення.

Французький доброволець загинув у боях під Сватовим 16 лютого. Місто знаходиться за 160 км від Луганська. Мати загиблого повідомила, що її син вирішив вирушити в Україну одразу після початку бойових дій. Його тіло доставлять до Франції найближчими днями.

Андреас Галлоцці

Нагадаємо, наприкінці лютого в Україні загинув 28-річний ветеран армії США, в днями - перший доброволець з Естонії.