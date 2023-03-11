Під Сватовим загинув 22-річний французький доброволець [ Редагувати ]
22-річний громадянин Франції Андреас Галлоцці, який воював у складі Інтернаціонального легіону, загинув на Донбасі. Про це повідомила газета Le Figaro.
За інформацією ЗМІ, Галлоцці став третім загиблим в Україні французом з початку російського вторгнення.
Французький доброволець загинув у боях під Сватовим 16 лютого. Місто знаходиться за 160 км від Луганська. Мати загиблого повідомила, що її син вирішив вирушити в Україну одразу після початку бойових дій. Його тіло доставлять до Франції найближчими днями.
Андреас Галлоцці
Нагадаємо, наприкінці лютого в Україні загинув 28-річний ветеран армії США, в днями - перший доброволець з Естонії.
по темі
Українська армія може провести "стратегічний відступ" з Бахмута на Донеччині, за який багато місяців точаться запеклі бої з рашистами. Про це в інтерв'ю CNN заявив радник президента України з економічних питань Олександр Роднянський
Сили оборони України за минулу добу знищили 870 російських окупантів, 22 одиниці техніки, 13 артилерійських систем і один літак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ
Російські війська готуються до відновлення наступальних операцій у районі Вугледара Донецької області. Про це пишуть у своєму новому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW)
Наприкінці минулого року в Північній операційній зоні розпочато застосування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. За цей час дані підрозділи зарекомендували себе досить добре. Ними вже знищено десятки повітряних цілей
Мобілізаційний план, який діє з моменту оголошення воєнного стану в Україні, ще не завершений. Про це міністр оборони України Олексій Резніков