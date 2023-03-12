Західні винищувачі навряд чи будуть поставлені Києву найближчим часом. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в опублікованому в неділю інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

Я не очікую, що винищувачі будуть поставлені найближчим часом, оскільки це дуже складне завдання з логістичної та технічної точок зору. Тому ми звертаємо увагу на те, що навчання українських пілотів має починатися вже зараз. Коли буде ухвалено рішення про надання літаків, нам не потрібно буде витрачати багато місяців на це.

У другій половині лютого Кулеба заявляв, що Київ поки що не має обіцянок від жодної країни на постачання винищувачів.

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Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.

Німеччина та Велика Британія поки що виключають постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.

Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 30 січня. Тоді він не пояснив своє рішення, однак газета The Washington post повідомила 1 лютого, що деякі посадовці Пентагону зі скептицизмом поставилися до цих слів Байдена.

За свідченням газети, у військовому відомстві "передбачають потенційне схвалення" передачі F-16 або варіант, коли союзники Вашингтона нададуть Києву ці куплені у Сполучених Штатів літаки з дозволу американської сторони.