Арсен Аваков зустрівся з Олегом Ляшком: говорили про сусликів [ Редагувати ]
Колишній глава МВС Арсен Аваков зустрівся у Харкові з колишнім народним депутатом і лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком, який захищає Україну у лавах Збройних сил України. Ексміністр процитував розмову у Facebook.
- Привіт. Ти в середу в Харкові випадково не будеш?
- Можливо буду. Можливо ні. Ми ж крутимось від Волчанська до Куп'янська мимо Дворічної. Я ж не начальник - старший солдат. Як завдання з роботи складеться, як командир скомандує. А що - привезеш зарядні станції, як обіцяв? .. Молодець. Заїду заберу .. постараюся.
- Тоді напишу, коли буду на місці і розраховую на зустріч. У Дворічній краса - ми там національний парк засновували в 2005 .. крейдові гори ... байбаки .. це типу великі суслики - вони там такі смішні.
- Арсене, які гори, які суслики?)
- Олеже, суслики - не скотиняки - зверніть увагу ))
- Де ж там суслики? Ми там у ніч та холод працюємо, не до сусликів.. приїду, розкажеш, куди дивитись.. суслики..
Аваков передав підрозділу Ляшка мікроелектростанції з акумуляторами та мобільними сонячними панелями.
Це була недовга зустріч із старшим солдатом Олегом Ляшком. Він так змінився, а в той же час залишився самим собою! Не знаю, як це сформулювати. Усміхнений і спокійний з тисячею ідей і думок у голові, і в той же час, виконуючий команди старшого офіцера Ляшко. Неймовірно! Але такий час. Кожен робить вибір - робить те, що повинен.
Нагадаємо, на початку лютого правоохоронці провели обшуки у ексглави МВС України Арсена Авакова у справі про постачання французьких гелікоптерів і авіакатастрофою в Броварах, в якій загинуло керівництво МВС, у тому числі Денис Монастирський, який змінив його на посаді міністра.
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