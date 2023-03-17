Колишній глава МВС Арсен Аваков зустрівся у Харкові з колишнім народним депутатом і лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком, який захищає Україну у лавах Збройних сил України. Ексміністр процитував розмову у Facebook.

- Привіт. Ти в середу в Харкові випадково не будеш?



- Можливо буду. Можливо ні. Ми ж крутимось від Волчанська до Куп'янська мимо Дворічної. Я ж не начальник - старший солдат. Як завдання з роботи складеться, як командир скомандує. А що - привезеш зарядні станції, як обіцяв? .. Молодець. Заїду заберу .. постараюся.



- Тоді напишу, коли буду на місці і розраховую на зустріч. У Дворічній краса - ми там національний парк засновували в 2005 .. крейдові гори ... байбаки .. це типу великі суслики - вони там такі смішні.

- Арсене, які гори, які суслики?)



- Олеже, суслики - не скотиняки - зверніть увагу ))



- Де ж там суслики? Ми там у ніч та холод працюємо, не до сусликів.. приїду, розкажеш, куди дивитись.. суслики..