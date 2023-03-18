Високоточні РСЗВ М270 на Донеччині: що кажуть про бойові машини наші захисники [ Редагувати ]
Замість старих "Градів" - високоточні РСЗВ. Реактивні американські установки М270 працюють у Донецькій області. Їх ще називають "двоюрідними братами Хаймарсів".
Що кажуть про бойові машини наші захисники? Матеріал, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення далі.
Надзвичайно технологічна, потужна та смертоносна!
Саме такі рецензії про реактивну систему залпового вогню М270 зазвичай дають військові, яким вдалося попрацювати з цією бойовою машиною.
РСЗВ М270 - розробка Сполучених Штатів Америки. За хвилину може випустити до 12 ракет. Для забезпечення нормальної роботи цього "монстра на гусеницях" вистачить і трьох членів екіпажу.
На цих кадрах РСЗВ працює на Донеччині. Закордонні партнери почали передавати нам М270 торік - як альтернативу радянським "Градам".
Позивний "Атом", військовослужбовець Збройних сил України:
Це як зрівнювати жигуль і мерседес. Це просто різні рівні.
А все тому, що це "розумна" машина - тут багато електроніки. Наведення забезпечується завдяки GPS-навігації. Цифрова система самостійно враховує метеоумови та вибудовує траєкторію польоту ракет.
Позивний "Атом", військовослужбовець Збройних сил України:
Тут нічого обчислювати не треба. Тобто, у нас обрахунків дуже багато в артилерії, або в реактивні вирахувати, прив'язати точку. А тут - не потрібно, тут машина все робить за тебе.
Ось ця машина на Донеччині випустила по ворогах уже понад 800 ракет!
Валерія Грода, військова кореспондентка:
Екіпаж цієї машини посилений ще одним воїном - це Донкрат, і на його рахунку вже близько двох десятків пусків ракет.
Наші захисники зазначають: боєприпасів для ударів по ворожих командних пунктах, скупченню піхоти та техніки в них вистачає.
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