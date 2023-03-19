В Одесі з 14-го поверху житлового будинку випала пара людей. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах, інцидент стався у ЖК "Одеські традиції".

Двоє людей випали/стрибнули з балкона на 14 поверсі у ЖК "Одеські традиції" (вул. Воробйова 1б).

Люди пишуть, що загинули дівчина 17 років та 27-річний чоловік. Нібито, у квартирі була знайдена пляшка горілки, а у цих людей були борги. У загиблих залишився кіт.

На місці працювали правоохоронці. Коментарів щодо версій інциденту немає.