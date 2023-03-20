Великий китайський візит. До москви прибуває керманич КНР - Сі Цзіньпін. Його літак має сісти о півдні. У кремлі ці відвідини анонсували ще у грудні. Китайська ж сторона - довго відмовчувалася. А перед самим візитом китайського лідера Міжнародний суд видав ордер на арешт путіна. І це - на фоні постійних чуток про можливе надання китайської зброї росії. Тож що обговорюватимуть лідери рф і китаю? Та чого від цього візиту чекати Україні? Дивіться в матеріалі Ольги Жидецької.

"Гаряче вітаємо товариша Сі в росії". Білборди з гаслами китайською та російською мовами прикрасили москву напередодні візиту очільника КНР.

Про цю поїздку у кремлі оголосили ще у грудні. Офіційно ж підтвердили минулого тижня. І в росії, і в Китаї зустрічі надають надзвичайного значення.

Ван Венбінь, речник міністерства закордонних справ Китаю:

Світ увійшов у новий період потрясінь і змін. росія і Китай є постійними членами Ради Безпеки ООН і важливими великими країнами, тож значення і вплив наших відносин виходять далеко за межі двосторонніх.

За повідомленням кремля, на сьогодні запланована неформальна зустріч лідерів. У вівторок - офіційні перемови. На них говоритимуть про розвиток стратегічної взаємодії. Що ховається за цим розпливчастим формулюванням - не поточнюють. При цьому очевидно, що без розмови про Україну не минеться.

Напередодні візиту Сі у впливовому виданні "Женьмінь жибао" путін опублікував улесливу статтю про російсько-китайські відносини. У перекладі на офіційному сайті кремля зазначено:

Вдячні за виважену лінію КНР у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні, за розуміння їх передісторії та справжніх причин. Вітаємо готовність Китаю відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи.

У роковини початку повномасштабної російської агресії, Китай опублікував власний мирний план припинення війни. І у москві документ привітали. Тож, схоже, його втілення стане частиною обговорення керманичів.

Ван Венбінь, речник міністерства закордонних справ Китаю:

Візит президента Сі Цзіньпіна до росії буде візитом заради миру. На основі принципів неприєднання, неконфронтації та ненацілювання на треті сторони. Китай відстоюватиме свою об'єктивну та справедливу позицію щодо української кризи та відіграватиме конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.

Упродовж минулого року путін і Сі бачилися тричі. Напередодні нападу, на саміті ШРС у Самарканді та по відеозвʼязку. За контактами москви й Пекіну пильно стежать у всьому світі. При цьому у США не мають ілюзій щодо китайського посередництва у переговорах між Україню та росією. Та закликають очільника КНР до спілкування з Києвом. Напередодні деякі ЗМІ повідомили, що дзвінок Сі Зеленському - справді запланований.

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США:

Якщо виходити з цієї зустрічі, це певний заклик до припинення вогню. Але це буде неприйнятно. Адже все, що він робитиме - це ратифікуватиме завоювання росії на сьогоднішній день. Це надасть путіну більше часу, щоб переоснастися, перепідготуватися та спланувати новий наступ. Ми сподіваємося, і ми говорили це раніше, що президент Сі зателефонує та поговорить з президентом Зеленським, ми вважаємо, що китайці повинні розуміти українське бачення.

Інтриги візиту до москви додало оголошення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт путіна. Китай не ратифікував Римського статуту, тож і на підпорядковується рішенням МКС. Відвідини токсичного для західних країн лідера є певним викликом, який Сі Цзіньпін кидає своїм опонентам.

Андреа Кендол-Тейлор, експертка Центру нової американської безпеки:

Те, що Сі їде до Москви в цей час, це дійсно важливий сигнал про те, що він продовжує підтримувати путіна. І, звичайно, показати Сполученим Штатам, що ці дві країни єдині, що вони протистоять США та Заходу, який, на їхню думку, обмежує їхню владу на міжнародній арені та має на меті їхнє стримування.

Інша чутлива тема, яку останнім часом жваво обговорюють світові ЗМІ - ймовірні постачання зброї росіянам з КНР. Фахівці впевнені - поки Пекін неготовий оснащати москву офіційно. Однак сторони, вочевидь, обговорюватимуть це питання і шукатимуть лазівки в санкціях.

Бонні Глейзер, керівниця Індо-Тихоокеанської програми фонду Маршала:

Китай не хоче зіткнутися з санкціями США, які автоматично набудуть чинності, якщо КНР надасть летальну зброю Москві. Але ми бачили деякі продажі на межі.

Щоправда, впевнено передбачити, як поводитиметься Китай далі - ніхто не береться. Політологи відзначають - порушивши традицію і переобравшись на третій термін Сі Цзіньпін, зійшов з проторованої Ден Сяопіном стежки прагматизму та невтручання. І дедалі глибше поринає в авторитаризм.

Тарас Загородній, політолог:

Зараз вся влада концентрується фактично в руках Сі Цзіньпіня. А в такій конструкції влади, яка дуже вже повторює російську федерацію, велика імовірність здійснення і стратегічної помилки, як в російській федерації. І ухвалення помилових рішень.

Чи стане Китай остаточно на бік росії - залежить від того, чи наважиться Пекін пожертвувати можливістю торгувати із Заходом. Водночас, і розраховувати на те, що Сі натисне на путіна щодо припинення війни - не варто. Адже це означатиме, що Захід таки переміг росію. А цього Піднебесній дуже і дуже не хочеться.