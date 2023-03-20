Комітет Ради підтримав відставку Шкарлета [ Редагувати ]
У понеділок, 20 березня, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.
Про це повідомляється у Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.
Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти (Сергія - ред.) Шкарлета.
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