Голова КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви з триденним візитом, який триватиме з 20 по 22 березня, повідомляють російські та китайські держагентства. Він відвідує росію на запрошення володимира путіна.

Літак Сі приземлився в аеропорту Внуково близько 13:59 за Києвом. Перед ним прилетів лайнер з офіційною делегацією КНР. В аеропорту Внуково главу КНР зустрічав віце-прем'єр рф Дмитро Чернишенко.

Сьогодні, 20 березня, очікується неформальна зустріч володимира путіна та Сі Цзіньпіна. За її підсумками планується підписання двох документів - про покращення спільного партнерства в нову епоху та розвитку ключових напрямів російсько-китайського економічного співробітництва до 2030 року.

У Кремлі говорили, що офіційні переговори лідерів двох країн відбудуться 21 березня. Вони розпочнуться о 14:00 за Києвом і відбудуться у вузькому та розширеному складах. У ході зустрічі вони, зокрема, обговорюватимуть запропонований Китаєм план мирного врегулювання в Україні.

Напередодні зустрічі володимир путін та Сі Цзіньпін написали статті про відносини між двома країнами. Російський президент запевнив, що Москва готова до політико-дипломатичного врегулювання "української кризи" "з урахуванням геополітичних реалій, що склалися".