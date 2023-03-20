"Мої найкращі пілоти гинуть, поки ми чекаємо F-16" - командувач авіації ВПС України Голубцов [ Редагувати ]
Українська армія втрачає найкращих пілотів в очікуванні американських винищувачів F-16. Про це заявив в інтерв'ю The Times командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов.
За його словами, США вважають, що українським льотчикам для підготовки до польотів на F-16 потрібно менше шести місяців навчання.
Сергій Голубцов розповів, що двоє льотчиків нещодавно повернулися зі США, де три тижні навчалися на тренажері, як літати на F-16. Він зазначив, що "результати виявилися дуже добрими".
Водночас командувач авіації ВПС України поскаржився на зволікання з постачанням озброєння від країн Заходу, зокрема F-16.
Мої найкращі льотчики гинуть, поки ми чекаємо F-16... Я втратив деяких зі своїх найкращих людей через відсутність належного обладнання.
Українська влада говорила, що країні потрібно близько 180 винищувачів. Раніше президент США Джо Байден відмовився передавати Україні F-16 Україні. Його помічник Джейк Салліван називав передачу винищувачів питанням довгострокової перспективи.
Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.
Німеччина та Велика Британія поки що виключають постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.
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