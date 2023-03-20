Українська армія втрачає найкращих пілотів в очікуванні американських винищувачів F-16. Про це заявив в інтерв'ю The Times командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов.

За його словами, США вважають, що українським льотчикам для підготовки до польотів на F-16 потрібно менше шести місяців навчання.

Сергій Голубцов розповів, що двоє льотчиків нещодавно повернулися зі США, де три тижні навчалися на тренажері, як літати на F-16. Він зазначив, що "результати виявилися дуже добрими".

Водночас командувач авіації ВПС України поскаржився на зволікання з постачанням озброєння від країн Заходу, зокрема F-16.

Мої найкращі льотчики гинуть, поки ми чекаємо F-16... Я втратив деяких зі своїх найкращих людей через відсутність належного обладнання.

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Українська влада говорила, що країні потрібно близько 180 винищувачів. Раніше президент США Джо Байден відмовився передавати Україні F-16 Україні. Його помічник Джейк Салліван називав передачу винищувачів питанням довгострокової перспективи.

Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.

Німеччина та Велика Британія поки що виключають постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.

Передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 схвалили Польща та Словаччина.