Тумани та плюсова температура: якою буде погода в Україні [ Редагувати ]
22 березня погода в Україні буде без дощів, але очікується туман. Температура повітря у всіх регіонах буде з позначкою плюс.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вранці та в темний період доби можливий туман. У всіх областях без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вдень буде в межах від +9 до +14 градусів, а в Карпатах від +4 до +9.
Вночі температура в середньому опуститься до +1 +6.
Тумани та плюсова температура: прогноз погоди на сьогодні
У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів, можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +11 +13 градусів, а вночі +3 +5.
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