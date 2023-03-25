Австрія зобов'язана виконувати всі ухвали Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це заявили "Укрінформу" в австрійському Мін'юсті. Так у відомстві відповіли на запитання, чи виконуватиме країна ордер МКС на арешт президента росії володимира путіна, якщо він відвідає країну.

Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються судом, мають бути заарештовані.

Міжнародний кримінальний суд організований на підставі Римського статуту 1998 року, який підписали 123 країни. У тому числі всі 27 країн ЄС. Юрисдикцію суду не визнають росія, а також США та Китай.

За 63-ю статтею Римського статуту МКС заочний судовий процес неможливий. Приводити ордер у виконання зобов'язані держави-члени Римського статуту.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та уповноваженої з прав дитини в рф Марії Львової-Бєлової.

путіна та омбудсмена підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до рф.

Президент Російської Федерації, ймовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) та незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України на територію Російської Федерації. Федерації.

Ордер на арешт путіна та його "омбудсмена" означає, що вони нев'їзні до "зелених" країн на карті.

Росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду.