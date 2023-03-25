Австрія обіцяє арештувати путіна за ордером Міжнародного кримінального суду [ Редагувати ]
Австрія зобов'язана виконувати всі ухвали Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це заявили "Укрінформу" в австрійському Мін'юсті. Так у відомстві відповіли на запитання, чи виконуватиме країна ордер МКС на арешт президента росії володимира путіна, якщо він відвідає країну.
Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються судом, мають бути заарештовані.
Міжнародний кримінальний суд організований на підставі Римського статуту 1998 року, який підписали 123 країни. У тому числі всі 27 країн ЄС. Юрисдикцію суду не визнають росія, а також США та Китай.
За 63-ю статтею Римського статуту МКС заочний судовий процес неможливий. Приводити ордер у виконання зобов'язані держави-члени Римського статуту.
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