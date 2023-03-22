До речі, візит китайського лідера відбувся після гучного рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт володимира путіна. Його дотепер жваво обговорює світ. Все більше лідерів держав заявляють про готовність співпрацювати з МКС. На росії від цього бризкають слиною та погрозами. Докладніше про те як реагують пропагандисти - Карина Вакарєва продовжить.

Поки владімір путін на пресконференції розповідав російським підприємцям, як садити ріпу:

Репа - хороший продукт.

В Гаазі вирішили посадити самого путіна. Топтемою останніх кількох днів залишається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора.

Це означає, що путіна можуть затримати у 123 країнах, які ратифікували Римський статут. Тож тепер російському вождю небезпечно виїжджати навіть у Таджикистан.

Разом з омбудсменкою з прав дитини - Марією Львовою-Бєловою - путіна підозрюють у незаконній депортації дітей з України.

Сами ребенка усыновили? Из Мариуполя? -Да. Ну, владимир владимирович, благодаря вам. -Маленький? -Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка из Донбаса.

Це рішення Гаазького суду вже назвали історичним. Його підтримали чимало лідерів цивілізованого світу. Ну, а як на Гаагу відреагували російські чиновники та пропагандисти!? Передбачувано істерично.

То, что вы сделали, показывает - никаких переговоров с вами не будет, никогда, до вашего уничтожения. Пока пощады просить не будете.

У психології є такий процес - прийняття неминучого. Перший етап - заперечення. Його активно демонструє пресаташе російського МЗС - Марія Захарова.

россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт. А какие-то там рецепты на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными.

Наступна стадія - злість. Тут у гру вступають топові крикуни Кремля.

Гаага, вся страна - один удар по плотинам и нет никакой страны. Затопило к ядрёной матери.

А ще у російській Держдумі у відповідь на ордер про арешт путіна не придумали нічого кращого, як розпочати -

- возбуждение реального уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда.

Тим часом у студіях федеральних каналів пропагандисти змагаються, хто ж краще прогнеться перед царем. Путінський рупор Гурульов вирішив перекласти відповідальність за злочини на всю країну.

Ведь это же не президенту уголовное дело предъявили. Это всему российскому народу, который поддерживает нашего президента. Весь российский народ объявлен вне закона.

А підтримки у російського диктатора вистачає.

Мы во всем поддерживаем и одобряем политику путина.

Ось Василь Небензя - представник росії в ООН - аби вислужитися перед путіним, цілу промову про Гаазький суд підготував.

Эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность.

До речі, про Небензю - він і продемонстрував третю стадію прийняття неминучого - торг. У понеділок політик назвав умову повернення до України депортованих дітей. Мовляв, москва готова їх віддати, коли у нас стане безпечно.

Максим Джигун, політолог:

Залишилось дочекатись депресії, щоб вони зрозуміли невідворотність свого покарання. Ну і власне, сприйняття - це або добровільна здача, або досягнення правосуддя шляхом пошуку цих людей і доставляння їх до Міжнародного кримінального суду.

Проте для когось четверта стадія - депресія - вже настала. Наприклад, для терориста гіркіна. І, схоже, він зовсім забув про субординацію.

владимир владимирович, заткнись. Молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изголяться.

А дехто, у студії Соловйова, від безвиході навіть непритомніє.

До слова, путін вже бував у Гаазі. 18 років тому. За іронією долі, він виступав у цьому ж суді, який виніс рішення про його арешт. Ви тільки послухайте, яку пісню затягував диктатор.

Международный суд вносит огромный вклад в дело предотвращении конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров. И в конечном счёте, ваши действия способствуют утверждению международной справделивости.

А міжнародна справедливість утвердиться тоді, коли за ґратами опиняться і російський диктатор, і його поплічники.