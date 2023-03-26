Євросоюз передав Херсонщині 600 модульних будинків. Перша партія вже в селі Посад-Покровське - воно найбільше постраждало від ворожих обстрілів. Модульні будиночки - це тимчасове рішення для жителів, поки триватиме відновлення їх зруйнованого житла.

Самі модулі - невеликі, легко та швидко збираються. Процес монтажу одного з таких бачили мої колеги.

Я одразу і не зрозумів, що це наша кімната.

Сергій стоїть посеред колишньої дитячої. Влітку після обстрілу фосфорними снарядами від його великого будинку майже нічого не залишилося. Тоді родина вже евакуювалася, про те що сталося розповіла знайома.

Сергій Таточенко, житель села Посад-Покровське:

Якби це було на Новий рік, то була б красотища. Я кажу, це фосфором стріляли. Вона каже - це гради. Так з градів і стріляють фосфорні снаряди. На другий день побачив, що Херсонська область горіла, цілу ніч палала.

Тетяна Таточенко, жителька села Посад-Покровське:

Нас звільнили від нашого будинку, який ми будували 20 років. Старалися. Як сказати непоганим словом. Прийшли руські й освободили. Ми старалися, жили в ногу з модою. Євроремонти були всі, а тепер немає нічого.

Нема також і сараю, і гаражу. А те, що знайшлися у дворі та на місті, господарі зібрали й зберігають на згадку про жорстокість росіян.

Сергій Таточенко, житель села Посад-Покровське:

Таке все летить, осколки такі. Такий снаряд, такі міні.

І такі знахідки у Посад-Покровському у кожному дворі. Більше як пів року під постійними обстрілами. За селом стояла ворожа армія. Тут майже не лишилося вцілілих будинків.

Лариса Соколова, представниця Посад-Покровського старостинського округу:

Немає світлу, води, газу. Але на території села працює бригада "Укрзалізниці" й "Херсонобленерго" для відновлення світу. Сьогодні зайшов "Херсонгаз", описує, які пошкодження.

Близько місяця тому родина Сергія повернулася з евакуації із Західної України.

Тетяна Таточенко, жителька села Посад-Покровське:

Люди, що поприїжджають сюди, їм навіть немає, де зупинитися. Щоб приїхати щось відбудувати, їм немає навіть, де зупинитися.

Тим, хто повертається в рідне село, жити ніде. Для Посад-Покровського виділили 328 модульних будиночків, привезених зі Швеції. Це тимчасовий варіант.

Сергій з 4 сусідами пройшов навчання, як збирати ці модульні будиночки. Перший пробний для себе вже встановив. Каже, тренувалися на інших моделях. Але ця схожа.

Сергій Таточенко, житель села Посад-Покровське:

За півдня будиночок складається. З утепленням потрібно 2 дні.

Лариса Соколова, представниця Посад-Покровського старостинського округу:

У цей будиночок входить 21 піддон. Каркас, брус, рейка, саморізи, утеплювач, фанера, брезент, розподільний щиток, подовжувач.

А ще в комплектації для кожного лампи, радіатори, ліжка та постіль. Сама споруда невелика - площею приблизно 15 квадратних метрів. Будиночок не розрахований на використання в ньому вогню, ванни та вбиральні теж немає. Наталія, чекає на своє тимчасове житло і розмірковує, як розмістити всю родину.

Наталія Пасєка, жителька села Посад-Покровське:

У мене 2 дівчинки, мама-пенсіонерка і ми з чоловіком. Звичайно, як у нас все згоріло, то щось будем думати.

Модульні будиночки встановлюватимуть на присадибних ділянках постраждалих родин. Перед цим територією потрібно очистити та вирівняти.

Лариса Соколова, представниця Посад-Покровського старостинського округу:

Я думаю, що Чорнобаївська сільрада нам надасть бригаду, яка буде допомагати у зборі будиночків. Може якісь хлопці виявлять бажання. Думаю, кожен має взяти участь, хто вільний, у кого немає роботи.

Сергій хоче якнайшвидше відновити господарство і дім, задля цього навіть звільнився з роботи.

Сергій Таточенко, житель села Посад-Покровське:

Дружина вигрібала, не встигаємо після зими. День короткий. Зараз треба ще теплички відновлювати, накривати. Розсаду садити, помідорчики. Треба починати годувати країну.

Селяни зізнаються, важко і фізично, і морально. Але у відродження свого села вірять. Більшість людей без грошей і без роботи. Тому сподіваються на допомогу волонтерам та міжнародним організаціям. Але найбільше чекають перемоги.