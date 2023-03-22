Українська співачка Ані Лорак, яка вже понад рік мовчить про війну на Батьківщині та продовжує виступати перед окупантами, посіла третє почесне місце у реєстрі державних зрадників. З'явився рейтинг українських діячів культури, інформацію про яких найчастіше шукають у "Реєстрі ДержZрадників".

З нею до цього списку увійшли й інші українці, які підтримують геноцид нашої нації.

Пошукові запити, до речі, очолив український боксер Василь Ломаченко. Спортсмен неодноразово наголошував, що Україна та рф мають дружити, а також чоловік публікував звернення митрополита УПЦ МП Лонгіна, де той звинувачував нашу країну у війні. На другому місці розмістився український футболіст Анатолій Тимощук. Він не бачить різницю між українським та російським народом та з 2017 року є асистентом головного тренера російського ФК "Зеніт".

Після Кароліни в реєстрі опинилася екскерівниця театру на Херсонщині Тетяна Калиновська. Зрадниця співпрацювала із загарбниками та займалася поширенням російської пропаганди. У березні минулого року фанатка путіна отримала посаду "першого заступника голови Скадовської районної адміністрації".

Останнім у списку став український музикант Ілля Сметанін. За інформацією спецслужб, чоловік наводив російські ракети на об'єкти інфраструктури Волині. Нині він перебуває під вартою. До речі, за рік функціонування реєстр відвідало понад 1,6 млн осіб.