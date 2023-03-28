Щонайменше 39 людей загинули в понеділок під час пожежі у центрі міграційної служби у мексиканському місті Сьюдад-Хуарес на кордоні з США. Про це повідомляє AP.

Більшість загиблих складали мігранти. Майже 100 людей постраждали від травм та інтоксикації, деякі з них перебувають у критичному стані. У центрі мешкали в основному дорослі чоловіки з Центральної та Південної Америки.

За однією з версій, пожежу влаштували затримані мігранти, які перебували у центрі міграційної служби, розташованому на кордоні зі США.

Сьюдад-Хуарес є головним перевалочним пунктом для мігрантів, які хочуть потрапити до США. У місті безліч тимчасових притулків для громадян, які запросили притулок у США та очікують на розгляд своїх заявок владою. З іншого боку кордону розташоване місто Ель-Пасо, штат Техас.