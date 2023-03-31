У Кремлі назвали питання щодо можливості відправлення миротворців ЄС в Україну "потенційно дуже небезпечною" темою.

Так речник володимира путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявив, що країни ЄС близькі до обговорення теми відправки миротворців до України.

Очень важно обратить на него [на это заявление] внимание. Если речь идет уже о серьезных каких-то проговорах, то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон. В данном случае потенциально - это очень опасная тема.

Речник путіна додав, що у світовій практиці відправлення миротворців до зони бойових дій зазвичай має здійснюватися виключно за згодою обох сторін конфлікту.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 31 березня в ефірі радіостанції Kossuth заявив, що країни-члени Євросоюзу близькі до обговорення надсилання миротворчих військ до України. За його словами, до цього цю тему у розмовах європейські лідери уникали.

Орбан порівняв подібні розмови з обговореннями постачання Україні летальної зброї: рік тому масштабні поставки танків здавалися неможливими, але зараз вони стали реальністю.

Нагадаємо, наприкінці вересня росія оголосила про "приєднання" так званих "днр" і "лнр" (Донецька та Луганська області - ред.), а також Херсонської та Запорізької областей внаслідок бутафорських "референдумів" під дулами автоматів. Російські війська не контролюють місто Запоріжжя, а у листопаді втікли з Херсона.

8 січня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що росія може запропонувати "корейський сценарій" для завершення бойових дій. План передбачає поділ України та юридичне оформлення втрати Києвом контролю над територіями на сході країни за аналогією з "38 паралеллю".

"38 паралель" - неофіційна назва кордону, який розділяє Південну Корею та КНДР. Була утворена після підписання США та СРСР угоди про спільне управління країною, назву отримала через проходження по 38 паралелі північної широти.

Раніше у кремлі заявили, що не збираються виводити свої війська з території України, доки Київ не визнає спроби анексії росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.