Окупанти вдарили по Дворічній на Харківщині, є загиблий [ Редагувати ]
Російські війська в суботу, 1 квітня, обстріляли селище Дворічна на Харківщині, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.
Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік.
Минулої доби російська війська обстріляли сотню населених пунктів у дев'яти областях України. Ворожі снаряди та ракети забрали життя 7 людей, 12 поранені.
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