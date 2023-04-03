Соціал-демократична партія Фінляндії, яку очолює чинний прем'єр-міністр Санна Марін, посіла третє місце на парламентських виборах, що відбулися 2 квітня. Після опрацювання 98% бюлетенів, за партію Марін проголосували 19,9% виборців. Про це повідомляє видання Yle.

Після опрацювання 98% бюлетенів, за партію Марін проголосували 19,9% виборців.

Перше місце на виборах посіла "Національна коаліція" на чолі з колишнім головою МВС та міністром фінансів Петтері Орпо.

Партія набрала 20,8% голосів виборців. Вона може претендувати на 48 із 200 депутатських мандатів в Едускунті (однопалатний парламент Фінляндії), а Орпо, ймовірно, стане новим прем'єр-міністром.

Друге місце посіли "Справжні фіни" на чолі з Рііккой Пурро (20,2%). Вони претендують на 46 мандатів у парламенті, а соціал-демократи - на 43.

Явка на парламентських виборах становила 71,9%. 40% виборців проголосували достроково.

Санна Марін уже привітала своїх суперників з перемогою на виборах. Чотири роки тому вона стала наймолодшим у світі прем’єр-міністром, а всіма партіями, що увійшли до коаліції, керували жінки. За Марін країна розпочала процес вступу до НАТО.