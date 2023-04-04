На Закарпатті піймали зловмисників, які перевозили ухилянтів у "швидкій" (фото) [ Редагувати ]
На Закарпатті затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів за кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Для перевезення втікачів житель Закарпаття разом із фельдшером використовували автомобіль швидкої допомоги.
Зловмисники вмикали проблискові маячки, перетинали пости і доставляли своїх "пацієнтів" у потрібне місце. Тоді ті переходили кордон самостійно.
Прикордонники затримали фельдшера під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Його спільника розшукують.
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