Міністерство оборони США та компанія General Dynamics Land Systems уклали контракт на виробництво танків M1A1 Abrams для України на суму $27,1 млн. Кількість танків у повідомленні Пентагону не уточнюється.

З документа американського оборонного відомства випливає, що вироблятимуть танки у місті Ліма, штат Огайо. Завершити роботи планується 29 вересня 2023 року.

Кошти на виробництво танків було виділено в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України, згідно з якою Пентагон укладає контракти з виробниками техніки, а не надає її безпосередньо з власних запасів.

Про те, що Міноборони США планує відправити в Україну нові танки Abrams виробництва General Dynamics Land Systems, 5 лютого писала Financial Times. За даними видання, компанія може випускати 12 танків на місяць.

Напередодні, 5 квітня, Пентагон повідомив про намір найближчим часом розпочати навчання українських військовослужбовців застосуванню Abrams.

Минулого місяця американське військове відомство поінформувало, що планує відправити 31 танк Abrams зі своїх запасів в Україну до осені.