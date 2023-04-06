"Програму навчання на F-16 можуть скоротити для пілотів з України" - генерал [ Редагувати ]
Начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ бригадного генерала Сергій Голубцов заявив, що програма підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 може бути значно скорочена у порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів.
Про це він сказав під час телемарафону.
Два пілоти пройшли успішно тестування в США. Оцінка надана дуже висока. І в кінці звіту (за підсумками тестування, - ред.) є такий короткий термін, що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути скорочена. Я не буду називати терміни… Але значно скорочена в порівнянні з стандартними програмами підготовки пілотів.
За словами Голубцова, загальна процедура передачі літаків F-16 також може бути скорочена, але вона не може бути менша, ніж терміни підготовки персоналу та інфраструктури для їх експлуатації.
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