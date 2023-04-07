Всього кілька влучних пострілів і позиції окупантів - вражені.

Понад 40 атак противника відбили наші захисники на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках за минулу добу. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Ефектне відео - як українські сили оборони нищать ворога під Бахмутом - опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про роботу мінометників та аеророзвідки на передовій - у сюжеті Карини Вакарєвої.

Українські захисники вправно скорочують популяцію російських військових.

Ліквідувати якомога більше ворожої сили - таку задачу ставлять перед собою бійці 127-ої окремої бригади Сил ТрО під Бахмутом.

Сегодня утром мы поймали их пересменку. И очень крепко наваляли им, много трупиков валяется, наверно. Теперь удобрением будут.

Коригувальники вогню, бійці аеророзвідки та мінометники - усі працюють, як один механізм.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми зробили так, що кожен міномет може вражати навіть рухому ціль, наприклад, пересування піхоти. Ми заздалегідь прорахуємо, де вона буде знаходитися за певний час підльоту міни. Вчасно даємо команду на відкриття вогню.

За ключову ціль визначили - передній план.

Вони звідси вилазять - це їхня позиція. Там є бійниці, з яких вони ведуть постійний обстріл наших позицій. Там стоїть великокаліберний кулемет та є розрахунок РПГ.

Всього кілька влучних пострілів і позиції окупантів - вражені.

Красавчик! Опять в ту самую дырочку, в окоп залетела.

Кілька секунд на радість.

Господа, орки очень не довольны, а нам это нравится.

І підрозділ знову приступає до роботи.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України: