У пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Про це повідомляє ДПСУ.

Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято.

Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць.

Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.