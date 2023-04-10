Мощі 80 святих та церковне начиння намагались вивезти до Молдови [ Редагувати ]
У пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Про це повідомляє ДПСУ.
Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято.
Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць.
Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.
по темі
У неділю, 16 квітня, в Україні будуть відзначати найголовніше православне свято - Великдень
Служба безпеки вручила йому підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу
Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів
У понеділок, 10 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо ситуації в країні, станом на ранок
Держава-терорист росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства