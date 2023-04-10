Авдіївка перебуває у "червоній" зоні: як тепер вивозять мирних жителів та чого це коштує (ексклюзив)

Росіяни знищують іще одне місто на Донеччині. Ситуація загострилася в Авдіївці. Відучора місто перебуває у "червоній" зоні. Окупанти зосередили на ньому основні зусилля і гатять без розбору і зупину. Зараз в'їзд до міста заборонено, місцеве населення евакуюють.