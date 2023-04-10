Під Авдіївкою ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Мі-24 [ Редагувати ]
Біля Авдіївки українські захисники знищили російський гелікоптер Мі-24. Про це повідомляє 110-а окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24.
Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 10 квітня окупанти втратили в Україні 307 літаків і 292 гелікоптери.
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