Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці, яка допомогла рф депортувати понад тисячу українських дітей. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Задокументовано факти насильницького вивезення рашистами більше 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом "добровільної евакуації".

Серед потерпілих - сироти та сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати з зони бойових дій.

Для забезпечення депортації неповнолітніх російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій.



Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова.



Для цього виділила автобуси та забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Наразі викрадачка дітей переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

За словами Ірини Верещук, на сьогодні Україні має інформацію про викрадення росією та депортацію на свою територію 3 232 дітей-сиріт.