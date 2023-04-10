Одеські правозахисники — ГО "Спільна мета" — звернулися до Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕ КП) з вимогою притягнути до відповідальності енергетичного монополіста — компанію ДТЕК, яка змушує мешканців кількох одеських багатоквартирних будинків оплачувати світло за житловими приміщеннями, пише odessa.online.

Як розповів представник ГО Артем Каспарян, із проблемою завищених тарифів вже кілька років живуть тисячі одеситів, і незважаючи на те, що про проблему знають на всіх рівнях влади, вона залишається невирішеною. 26 березня 2022 року державний регулятор прийняв "тимчасовий порядок приєднання електроустановок до системи розподілу", фактично прибравши більшу частину бюрократії та обрізавши у правах монополістів. Відповідно до порядку переведення населення з промислового тарифу на цивільний можливе навіть в умовах незавершеної процедури приєднання.

Проте ДТЕК переводити вдома не поспішає, адже назад на багатократні тарифи їх уже не затягнути.

"До нас звернулися мешканці будинку на адресу Гаршина, 5а, – розповів правозахисник. — Уже не перший рік триває епопея із підключенням цього будинку. Неодноразово ми зверталися разом з ініціативною групою мешканців до керівництва ДТЕК. У країні запроваджено воєнний стан, багато людей втратили роботу, втратили кошти для існування і не можуть оплачувати ці божевільні тарифи".

За словами керівника ОСББ "Лазурне узбережжя" Михайла Гайсіна, компанія ДТЕК постійно змінює вимоги до проекту підключення будинку на Гаршина.

"Куди ми тільки не зверталися, жодної чіткої реакції немає, – розповів Михайло Гайсін. — Усі 10 років ми перебуваємо на тимчасовому підключенні та платимо за промисловими тарифами. ДТЕК постійно переробляє проект. То змінюється споживана потужність, то вимоги до того, які об’єкти ми маємо побудувати додатково. Вимагають модернізувати одну ТП, згодом іншу".

Артем Каспарян зазначив, що ГО "Спільна мета", у разі порушень законодавства з боку ДТЕК, вимагатиме притягнення монополіста до відповідальності.

"Ми підготували звернення до НКРЕ КП із проханням провести засідання комісії, а також до Міністерства енергетики України для того, щоб закрити нарешті це питання і люди змогли платити за тими тарифами, за якими сплачує все місто, — зазначив Артем Каспарян. — Ще ми підготували низку звернень до мерії та ОВ з проханням провести круглий стіл, запросити туди ДТЕК, НКРЕ, щоб нарешті вирішити комплексно проблему одеситів. Я сподіваюся, що на прикладі цього будинку ми зможемо створити прецедент, яким користуватимуться мешканці інших будинків".

Зазначимо, 18 квітня державний регулятор проведе перевірку ДТЕК в Одеській області. У зв’язку з цим багато ОСББ та представників бізнесу вже написали свої звернення та претензії до монополіста.