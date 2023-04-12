"Якщо відео справжнє, росія прирівняється до ІДІЛ": президент Чехії про страту бійця ЗСУ [ Редагувати ]
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Сьогодні, 12 квітня, чеський президент Петр Павел заявив, що якщо відео зі стратою українського військового правдиве, то росія має прирівнятись до ІДІЛ.
Про це повідомляє Ceske Noviny.
Павел заявив, що справжність запису неможливо перевірити, тому він не може коментувати конкретний випадок. Проте він додав, що задокументовано багато інших російських злочинів, які потребують засудження і які не належать до 21 століття.
"Якщо це підтвердиться, то російські військові шикуються поруч з "Ісламською державою", яку ми всі повинні засудити", - заявив він, маючи на увазі терористичну організацію.
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