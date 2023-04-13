Тренування бійців на полігоні на Київщині: як проходить вишкіл [ Редагувати ]
Важко в навчанні - легко в бою. Принаймні на мудрість цього прислів'я сподіваються бійці, які зараз проходять підготовку на спеціальних тренувальних базах. Інструктори з фронтовим досвідом намагаються максимально наблизити умови під час занять до бойових.
Мій колега Анатолій Журавльов побував на одному з полігонів на Київщині. Про вишкіл - дивіться його репортаж.
Може здатися, що це кадри з передової. Адже умови тренувань наших захисників на одному з полігонів у Північній операційній зоні наближені до реальних. Бойових.
Поки одні бійці відпрацьовують ведення наступальних дій, інші - умовно відбивають напад ворожих танків.
Позивний "Джокер", військовослужбовець Збройних сил України:
Сенс, щоб люди не мали того страху і розуміли, що на них іде, що вони можуть проти такої техніки. В ідеалі - на таку техніку іти з РПГ і трохи з дальших відстаней. Але вони мають собі розуміти, що вони ціль номер один, бо піхота для танку, то є трохи страшна.
А це, певно, найбільш напружена фаза тренувань.
Анатолій Журавльов, кореспондент:
На цій смузі - умови максимально наближені до бойових. Над головами бійців постійно летять справжні кулі, періодично лунають вибухи. Усе для того, щоб підготувати воїнів не лише тактично, а й психологічно.
Бійці мають здолати близько сотні метрів перешкод і повернутися назад. За сценарієм, на зворотному шляху треба допомогти пораненим побратимам.
Розробити таку тренувальну базу допомогли військовослужбовці, які були на фронті й розуміють, що таке справжній бій.
Позивний "Малина", військовослужбовець Збройних сил України:
Спочатку всім тяжко, але вже надалі, то в усіх виходить. Бійці знають, як себе вести, всі вже спокійно відносять вже до вибухів, до вистрілів, до усього цього диму.
Такі тренування - вкрай важливі для підготовки військовослужбовців. На цьому наголошують і самі бійці, і їхні командири.
Позивний "Мазур", військовослужбовець Збройних сил України:
Проволка - найважче, бо на животі повзти. Але з часом і кріпатура проходить, і м'язи звикають. Або їх взагалі не відчуваєш.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Тут зокрема готуються також підрозділи, які незабаром підуть виконувати завдання і на сході нашої держави. Один з підрозділів нещодавно повернувся і також поділився з нами тим бойовим досвідом, який він здобув. І ми цей бойовий досвід також уже в ході цих тренувань відпрацьовуємо.
Після навчань генерал-лейтенант Сергій Наєв відзначив нагородами військовослужбовців, які боронили від росіян Донеччину.
Дякую вам. - Служу українському народу. - Служимо разом!
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Інженерно-саперний взвод. Те, що все тут вибухало, то наша робота. Те, які ви бачили спецефекти - це ми. Мало того у мого командира відділення ще й сьогодні День Народження. Бачите, як припало.
Позивний "Кріт", військовослужбовець Збройних сил України:
Мотивація, а друга складова - навчання. Без навчання не буде перемоги. І досвід Бахмута підказує, що якщо людина буде морально, фізично готова, то незалежно від того, хто там, а залежить від того, хто біля тебе. І перемога буде за нами. Слава Україні!
У планах командування - вдосконалювати вже наявні тренувальні бази та створювати нові. Зокрема, на цьому полігоні згодом з'явиться зона для відпрацювання бойових дій у міській забудові.
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