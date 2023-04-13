У Чернігівській області СБУ виявила два ворожих схрони з боєприпасами [ Редагувати ]
В ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області було виявлено два схрони з російськими боєприпасами. Про це повідомляється у Telegram Служби безпеки України.
Під час оперативних дій у покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявлено:
- 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
- бойові гранати;
- 800 набоїв до стрілецької зброї.
Інший схрон було виявлено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем. Звідти було вилучено:
- два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;
- набої калібру 7,62 мм.
"Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних Сил України", - додає СБУ.
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