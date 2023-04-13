В ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області було виявлено два схрони з російськими боєприпасами. Про це повідомляється у Telegram Служби безпеки України.

Під час оперативних дій у покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявлено:

21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;

бойові гранати;

800 набоїв до стрілецької зброї.

Інший схрон було виявлено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем. Звідти було вилучено:

два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;

набої калібру 7,62 мм.

"Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних Сил України", - додає СБУ.