В Ізюмському районі дві людини підірвалися на ворожих мінах [ Редагувати ]
У п'ятницю, 14 квітня, в Ізюмському районі на ворожих мінах підірвалось дві людини, їх вже госпіталізували у лікарні.
"Перший випадок стався близько 11:00 біля села Степове під час обходу лінії електропередач працівниками "Харківобленерго", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один з них, чоловік 1977 року народження, наступив на міну, в результаті чого отримав травматичну ампутацію правої стопи.
"Другий - стався прямо на ринку у м. Ізюм на вулиці Цусимській. Жінка, 1994 року народження, під час господарювання поряд з кіоском наступила на протипіхотну міну", - додали у ДСНС.
Вибухом їй пошкодило ногу. Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікувальних закладах.
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