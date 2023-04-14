Обстріл Слов'янська: рятувальники дістали з-під завалів живу дитину [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали жорстокого удару по Слов’янську, внаслідок чого пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок й будинків. Рятувальникам вдалось дістати з-під завалів живу дитину.
"З-під завалів дістали живу дитину, повідомляє наш кореспондент з місця у Слов’янську", - пише видання.
Ще о 18:00 голова Донецької ОВА Павло Кириленко відзначив, що під завалами ймовірно перебувають ще семеро людей, у тому числі одна дитина.
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