У Херсоні зникло світло - голова ОВА [ Редагувати ]
У Херсоні сьогодні, 14 квітня, увечері пропало світло. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи.
Про це повідомляє глав Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
"Без світла... Працюємо над відновленням", - написав чиновник.
Він не уточнив, чи відсутнє електропостачання у всьому місті.
Глава ОВА додав, що напругу починають поступово подавати.
Варто зауважити, що у Херсонській області сьогодні повітряну тривогу оголошували з 16:55 до 18:00.
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