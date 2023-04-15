Під Бахмут на Донеччині ворог стягує резерви з інших напрямків, у тому числі з-під Авдіївки. Росіяни кидають у бій резерви з числа Повітряно-десантних частин. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військовий оглядач Денис Попович.

У Бахмуті не тільки "Вагнер" атакує, там є значна частина регулярних частин російської армії, які були стягнуті в якості підкріплення. Чому так відбувається?! Бо стоїть завдання взяти Бахмут. Було задання взяти його до Великодня. Але Великодень завтра, і ми розуміємо, що Бахмут вони не візьмуть.

Разом з тим ситуація там важка. Якщо на карту подивитися, ми побачимо там залізницю, яка поділяє Бахмут на дві частини. Частина західна, яку утримують наша, більша частина східної, вона вже на жаль фактично під контролем ворога. І по цій залізниці зараз проходить практично лінія оборони.

Ідуть бої за залізничний вокзал, там наші наступають, потім відступають, потім відбивають позиції. Обстановка постійно змінюється.

Так само північну частину міста вони намагаються атакувати, і південну. Тобто цю ділянку фронту західну вони тиснуть з трьох боків.

Головне і страшне, зараз їх тактика така, що вони хочуть зрівняти забудову в західній частині за залізницею - повністю зрівняти з землею. Для цього використовується і артилерія, і плануючі бомби - тобто вся номенклатура, яка є у них в розпорядженні.

Таким чином вони хочуть змусити нам відійти, щоб не залишити нам місяця, де можна вчепитися, де можна втримати їхні атакувальні потуги. Тобто фактична це та сама тактика, як у Соледарі, Попасній. Де вони не можуть взяти - там вони зносять забудову і таким чином змушують нас піти.